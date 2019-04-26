Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

26 апреля, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

Фото: Getty Images

Александр Усик, привыкший эпатировать публику во время своей предыдущей карьеры, не стал изменять себе и после перехода в супертяжелый вес. Подтверждением тому стало новое видео, которое знаменитый украинский боксер выложил у себя в Instagram. Издеваясь над грушей, которую Усик колотил со страшной силой, Александр вдруг сделал театральную паузу – почти по Станиславскому. Для чего? Причина оказалась более чем "уважительной" – просто чтобы поправить прическу. Деликатно приложив волосы, Александр Усик продолжил избивать боксерскую грушу сериями из ударов обеими руками. Кстати, на деревянном держателе груши высечена надпись, призванная мотивировать Усика на новые победы. "Дорогу осилит идущий", – гласит она. 


Тренировка Усика

Как сообщалось ранее, Александр Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конча-Заспе. "Саня, ну у тебя и термо": пошутили поклонники боксера по поводу его одежки на встрече с Ломаченко.

Также сообщалось, что первый соперник Усика в супертяжелом весе заработает меньше миллиона. Ожидается, что Карлос Такам за бой с украинцем получит порядка 800 тысяч долларов.

Напомним, с Карлосом Такамом Усик сразится 25 мая в США:


Бокс. Усик – Такам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Александр Усик

Вы сейчас просматриваете новость " По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Обед великолепный, обедюшка!": Усик показал, что ест перед своим дебютом в супертяжелом весе

22 апреля, 15:48

Украинский боксер, готовясь к переходу в новую категорию, подсел на плов и брюссельскую капусту

Виталий Кличко: "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг"

22 апреля, 10:38

Старший из братьев Кличко готов к бою Беринчик-Ломаченко и обещает полный "Олимпийский" Усику

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Как выглядит внутри созданный в США самый большой самолет

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Преследователь Владимира Кличко взялся за старое

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Мнение: Порошенко не сможет стать премьер-министром Украины

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конча-Заспе

Вчера, 22:16

"Саня, ну у тебя и термо": поклонники боксера шутят по поводу его одежки на "встрече одноклассников"

Бойко спас для Киева надежду на "золото": обзор матча "Динамо" – "Шахтер"

Вчера, 09:10

Если бы не сейв вратаря киевлян, "горняки" могли бы отмечать чемпионство уже сейчас

Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении

24 апреля, 22:46

Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч

23 апреля, 21:40

"Ворскла" смогла добиться волевой ничьей, проигрывая после первого тайма 0:3

​Неизвестные разгромили могилу героя АТО: фото и реакция сети

В Украине создали новый вид оружия: появились подробности

Эффектная девушка молодого защитника киевлян