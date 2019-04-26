По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

Фото: Getty Images

Александр Усик, привыкший эпатировать публику во время своей предыдущей карьеры, не стал изменять себе и после перехода в супертяжелый вес. Подтверждением тому стало новое видео, которое знаменитый украинский боксер выложил у себя в Instagram. Издеваясь над грушей, которую Усик колотил со страшной силой, Александр вдруг сделал театральную паузу – почти по Станиславскому. Для чего? Причина оказалась более чем "уважительной" – просто чтобы поправить прическу. Деликатно приложив волосы, Александр Усик продолжил избивать боксерскую грушу сериями из ударов обеими руками. Кстати, на деревянном держателе груши высечена надпись, призванная мотивировать Усика на новые победы. "Дорогу осилит идущий", – гласит она.

Тренировка Усика

Как сообщалось ранее, Александр Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конча-Заспе. "Саня, ну у тебя и термо": пошутили поклонники боксера по поводу его одежки на встрече с Ломаченко.

Также сообщалось, что первый соперник Усика в супертяжелом весе заработает меньше миллиона. Ожидается, что Карлос Такам за бой с украинцем получит порядка 800 тысяч долларов.

Напомним, с Карлосом Такамом Усик сразится 25 мая в США:



Бокс. Усик – Такам

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