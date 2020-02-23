Победа Фьюри задвигает Усика на второй план: промоутер Джошуа заговорил об объединении поясов

Эдди Хирн хочет бой Фьюри - Джошуа уже в этом году, но на очереди у британца Александр Усик

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн заговорил о поединке против новоиспеченного обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри. Напомним, сегодня ночью в Лас-Вегасе Фьюри победил Деонея Уайлдера нокаутом в седьмом раунде. Запись боя и видео нокаута Фьюри – Уайлдер есть на нашем сайте.

"Нет необходимости в третьем (бое между Фьюри и Уайлдером – прим.), давайте сразу перейдем к этому (бою за звание абсолютного чемпиона мира – прим.) летом. Джошуа очень хочет провести этот бой. Он должен состояться в этом году!" – написал Хирн на своей странице в Twitter.

Все бы ничего, но в 2020 году Джошуа должен встретиться с украинцем Александром Усиком – обязательным претендентом на титул WBO. Перед этим у Джошуа проведет бой с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. Усик согласился отсрочить поединок с условием, что будет следующим в очереди.

А три поединка такого уровня Джошуа вряд ли сможет провести в течение одного года, поэтому, либо бой Джошуа – Фьюри останется в мечтах Хирна, либо придется пожертвовать поясом WBO, который у Джошуа отберут, если он не выйдет на ринг против украинца.

Впрочем, такое развитие событий Хирн уже предусмотрел ранее: "Единственный вариант, при котором Джошуа не выйдет драться против Усика, если нам удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер – Фьюри. Хотя на кону этой схватки и не будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO без сомнений захотят защитить Усика".

Есть еще один вариант, самый маловероятный: Хирн является сопромоутером Усика. Он может уговорить украинца добровольно отказаться от боя с Джошуа в текущем году. Но такое развитие событий сильно ударит по чемпионским амбициям Усика.

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Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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