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"Победа Ломаченко неизбежна": перед боем с Кэмпбеллом Вася получил послание с неба

Сегодня, 16:21

Парашютисты зарядили украинского боксера на выигрыш поединка со своим британским визави

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Instagram

Украинские парашютисты посвятили видеоролик 31-летнему украинскому боксеру легкого веса Василию Ломаченко (13-1, 10 КО) накануне его поединка с 31-летним британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). Напомним, Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять пояса Ломаченко по версиям WBA, WBO и The Ring, а также вакантный пояс WBC.

INSTAGRAM (@lomachenkovasiliy)

Один из друзей Ломаченко, совершив прыжок с парашютом, развернул в воздухе полотно с изображением украинского боксера, держащим у себя на головой чемпионский пояс. "Победа неизбежна", – на такой ноте заканчивается мотивационный ролик, приуроченный к поединку нашего Хайтека против Кэмпбелла.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов. 

Также сообщалось, что Русский Витязь будет на разогреве Василия Ломаченко в Лондоне. "Соперником Александра Поветкина станет Хьюи Фьюри", – заявил промоутер россиянина Вадим Корнилов.

Смотрите необычную тренировку Ломаченко в Таиланде

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

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