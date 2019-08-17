"Победа Ломаченко неизбежна": перед боем с Кэмпбеллом Вася получил послание с неба

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Instagram

Украинские парашютисты посвятили видеоролик 31-летнему украинскому боксеру легкого веса Василию Ломаченко (13-1, 10 КО) накануне его поединка с 31-летним британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). Напомним, Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять пояса Ломаченко по версиям WBA, WBO и The Ring, а также вакантный пояс WBC.

16 Авг 2019 в 10:26 PDT INSTAGRAM (@lomachenkovasiliy)

Один из друзей Ломаченко, совершив прыжок с парашютом, развернул в воздухе полотно с изображением украинского боксера, держащим у себя на головой чемпионский пояс. "Победа неизбежна", – на такой ноте заканчивается мотивационный ролик, приуроченный к поединку нашего Хайтека против Кэмпбелла.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Также сообщалось, что Русский Витязь будет на разогреве Василия Ломаченко в Лондоне. "Соперником Александра Поветкина станет Хьюи Фьюри", – заявил промоутер россиянина Вадим Корнилов.

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