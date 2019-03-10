Победа номер 17: как Тарас Шелестюк избивал мексиканца Мартинеса

Бронзовый призер Олимпиады-2012 сохранил свой непобедимый статус, выиграв все раунды боя в Калифорнии

Тарас Шелестюк. Фото: Getty Images

Победа номер 17: как Тарас Шелестюк избивал мексиканца Мартинеса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4bf/9d4/5c84bf9d4de5f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4bf/9d4/5c84bf9d4de5f.png 2019-03-10T09:49:40+02:00 Бокс Бронзовый призер Олимпиады-2012 сохранил свой непобедимый статус, выиграв все раунды боя в Калифорнии

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) добыл уверенную победу над мексиканцем Мартином Анхелем Мартинесом (20-16-2, 12 KO) по итогам 8-раундового боя в Ориндж, Калифорния.

Начиная с первого раунда, бронзовый призер Олимпиады-2012 взял поединок под свой контроль, активнее пробивая по сопернику и почти не позволяя ему контратаковать. В четвертом раунде мексиканец побывал в нокдауне, но смог продолжить бой и довести его до конца. В итоге судьи единогласным решением отдали все раунды Шелестюку – 80:71, 80:71, 80:71.

ВИДЕООБЗОР БОЯ ШЕЛЕСТЮК – МАРТИНЕС

Это – 17-я победа 33-летнего небитого украинца на профессиональном ринге, которую он добыл после полуторагодичной паузы.

Как сообщалось ранее, украинский боксер Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон. Спортсмену понадобилось три с половиной часа, чтобы преодолеть 42 км.

Также сообщалось, что жена боксера Шелестюка продефилировала в купальнике под завистливые взгляды окружающих. Увидев такую красотку, девушки на дальнем плане вынуждены были прервать свою беседу и завистливо наблюдали за украинкой.

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