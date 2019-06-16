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Бриедиса могут лишить победы: поляк подает протест на результат боя с "грязным" латвийцем

16 июня, 15:04

Команда Гловацки требует пересмотра итогов поединка, в котором Кшиштоф стал жертвой судей и подлости Бриедиса

Команда бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Кшиштофа Гловацки опротестует результаты боя с обладателем титула WBO Майрисом Бриедисом. Об этом сообщает польский обозреватель Пжемек Ганчарчик. Напомним, во втором раунде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии в Риге Бриедис потряс Гловацки незаконным ударом локтем, после чего 20 секунд бил его после гонга, и судья никоим образом этому не препятствовал. В результате грязной победы, добытой нокаутом в третьем раунде, латвиец попал в финал второго сезона WBSS, где встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.

Грязный удар Бриедиса локтем

Интересно, что на то, что в бое Бриедис – Гловацки готовились судейские махинации, намекнул президент WBC Маурисио Сулейман, объясняя, почему почему пояс организации не стоял на кону этого поединка. "Всемирный боксерский совет не может участвовать в маневрах, которые использовались в процессе назначения судей. WBSS еще месяц назад связалась со мной, чтобы решить этот вопрос. Они утверждали, что WBO потребовала право назначить рефери в ринге и двух судей. Это означало, что WBC в объединительном бою могла выбрать только одного судью. Такие условия для нас – неприемлемы. Майрис Бриедис проводил бой дома, дрался против чемпиона мира по версии WBO, при этом WBO отвечала за назначение троих официальных лиц. WBC не мог согласиться на такое", – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Как мы писали ранее, сразу после грязной победы над Гловацки Бриедис встал на колено перед своей девушкой Юлией и предложил ей выйти за него замуж. Жгучая брюнетка ответила согласием и прямо на арене включили свадебный марш Мендельсона.

Также мы писали, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.


Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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Тег бокс, Кшиштоф Гловацки, Майрис Бриедис

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Сегодня|Спорт , XSport

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