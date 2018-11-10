Почему Беллью может победить Усика: мнения экспертов

10 ноября в Манчестере состоится один из самых ожидаемых поединков года в боксе: абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик будет защищать свои пояса в битве с британцем Тони Беллью. Ориентировочно, главный бой вечера начнется в полночь, смотрите онлайн трансляцию Усик – Беллью, чтобы ничего не пропустить.

В активе 35-летнего Беллью 30 побед при двух поражениях и ничьей, 31-летний Усик не знает поражений в 15 боях. Украинец среди прочих побеждал россиянина Мурата Гассиева, латвийца Марийса Бриедиса, немца Марка Хука, поляка Кшиштофа Гловацкого. Усик – большой фаворит боя, букмекеры дают на его победу коэффициент 1.13.

Но некоторые эксперты говорят, что у Беллью есть шансы на успех.

"Я не согласен с тем, что у Беллью не будет шансов. Конечно, Усик является фаворитом, но у Беллью есть отличный левый хук, он очень уверен в себе и знает, что может нокаутировать Усика", – говорит промоутер Беллью Эдди Хирн.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман обратил внимание на то, что все свои громкие бои Беллью проводит в статусе аутсайдера. "Беллью является одним из лучших претендентов, и он всегда выходит против фаворитов. Когда он проиграл чемпиону WBC в полутяжелом весе Адонису Стивенсону в 2013 году, люди думали, что его карьера закончилась. Но он вернулся и стал чемпионом WBC в первом тяжелом весе".

"Затем он поднялся в тяжелый вес, чтобы сразиться с Дэвидом Хэем, который также считался фаворитом. В итоге Беллью дважды нокаутировал его. Бой с Усиком - еще одно невероятное испытание, и Беллью, безусловно, имеет возможность победить", – считает глава WBC.

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что британскому боксеру поможет мотивация. "В случае победы все пояса в этом весе осядут на этом маленьком острове – Англии. Это фактор, который может сказаться на результате. Думаю, что Беллью будет драться, как в последнем бою в своей жизни. И Усику надо иметь это в виду. Это не та страна, где надо ждать гостеприимства".

"Шансы у британца есть", – считает Хрюнов.

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