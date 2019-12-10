Почему Руис проиграл Джошуа: отец толстяка рассказал всю правду

По словам Руиса-старшего, его сын перед реваншем "поймал звезду" и был просто неуправляемым

Руис проиграл Джошуа / Фото: Reuters

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Отец Энди Руиса, проигравшего Энтони Джошуа реванш в "дюнах", высказался о причинах поражения американского толстяка с мексиканским паспортом, стоившего ему лишения чемпионских поясов по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Как мы писали ранее, реванш Джошуа с Руисом стал самым кассовым в Великобритании, побив рекорд Кличко. По мнению отца проигравшего боксера, причина поражения Руиса кроется в том, что Энди, как говорят в подобных случаях, попросту "поймал звезду".

Видео: Reuters

"Энди думал, что в состоянии контролировать свой вес. Но я сказал ему месяц назад: "Ты не подойдешь к поединку с нужным весом, ты усложняешь себе задачу, потому что будешь уставать, ты не сможешь как следует перемещаться по рингу, – заявил в комментарии Boxing Social Энди Руис-старший. – И не было никакого способа заставить его что-то изменить. Но теперь он усвоил урок и намерен вернуться. Он не слушался из-за славы. Он тусовался с друзьями, устраивал вечеринки и не слушал команду. Это был худший тренировочный лагерь, который только можно было провести"

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Напомним, что победа Джошуа над Руисом многих разочаровала из-за скучности. Например, Уайлдер разнес Джошуа в пух и прах за приемы Кличко. "В бою против Руиса Джошуа был очень похож на Кличко, тот же метод: джеб – захват – удержание. Это все, что нерешительный Джошуа показал в этот вечер, – заявил владеющий поясом чемпиона мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. – Вот кто зверь в ринге, так это я".

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