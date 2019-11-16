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"Почему ты такой серьезный?": боец UFC пришел на дуэль взглядов в образе Джокера

16 ноября, 10:55

Маркус Перес очень креативен

Маркус Перес

Маркус Перес / Фото: Twitter

Бразильский боец смешанных единоборств (UFC) в среднем весе Маркус Перес явился на взвешивание перед турниром в образе Джокера.

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Поднимаясь по лестнице, Перес скрыл свое лицо капюшоном и волосами, но перед тем, как встать на весы, снял рубашку и повернулся к толпе лицом, продемонстрировав раскрашенное лицо и подражая манерам персонажа комикса.

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Маркус подошел к сопернику, Веллингтону Турману, и спросил: "Почему такой серьезный?"

Поединок в среднем весе до 83, 9 кг состоится в Сан-Паулу этим вечером, соперником Переса станет его соотечественник Веллингтон Турман.

Ранее мы писали, что Серроне по прозвищу Ковбой может быть следующим оппонентом Макгрегора. Летом он "прославился" "самой страшной гематомой в истории единоборств", полученной в бою против Тони Фергюсона.

Также мы писали, что российского бойца отправили в нокаут за 29 секунд. Для российского бойца Мовлида Хайбулаева это поражение стало первым в карьере. В четвертьфинале Гран-при Профессиональной бойцовской лиги (PFL) он уступил американцу Даниэлю Пинеде нокаутом менее чем через минуту после начала боя.

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UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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