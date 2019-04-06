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Бой Ковалев – Ярд оказался под угрозой из-за женщины

Сегодня, 13:56

Вместо проведения поединка с непобедимым британцем россиянин может отправиться за решетку

Сергей Ковалев
Сергей Ковалев. Фото: AFP
Бой Ковалев – Ярд оказался под угрозой из-за женщины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1d0/e9c/5c41d0e9c05f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1d0/e9c/5c41d0e9c05f8.jpg Бокс Вместо проведения поединка с непобедимым британцем россиянин может отправиться за решетку

Один из самых ожидаемых боксерский поединков Ковалев – Ярд оказался под угрозой срыва. Россиянину предстоит очередное слушание по делу о нападении на американскую модель.

Промоутерские торги относительно боя Ковалев – Ярд должны пройти 8 апреля. Однако 19 апреля обладатель титула WBO в тяжелом весе Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) должен предстать перед судом штата Калифорния по делу о нападении на женщину прошлым летом, сообщает BoxingScene. Предполагаемая жертва спортсмена Джейми Фронц подала иск против Ковалева, требуя от него 8 миллионов долларов. Кроме того, боксеру грозит четыре года тюремного заключения, что усложняет возможность проведения боев за пределами США.

Как сообщалось ранее, Ковалев приставал к девушке на вечеринке. После того как она отказала ему, Сергей и его друг последовали за ней к её дому. Именно там произошло предполагаемое нападение. Вскоре после случившегося россиянин был арестован, но освобожден под залог в размере $ 50 тыс.

Жертва Ковалева – Джейми Фронц

"Слышала, что Ковалев все отрицает в социальных сетях. Но как тогда он объяснит мой сломанный нос, сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы? Все из-за того, что я отказала ему в сексе. Есть очевидец, который все видел", – заявила Джейми Фронц.

Как сообщалось ранее, Сергей Ковалев выиграл бой-реванш у Альвареса и снова стал чемпионом мира. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой российского боксера по очкам.

Позже Ковалев узнал имя своего следующего соперника. У 27-летнего непобежденного Энтони Ярда 18 побед (17 нокаутом). В марте этого года британец победил Трэвиса Ривза.

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Тег бокс, Сергей Ковалев

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Сегодня|Спорт

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