Подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко
Сопернику украинца советуют срочно оформить медстраховку: "После боя пригодится"
Британский боксер легкого веса Энтони Кролла (34-6-3, 17 КО) признал себя явным аутсайдером в поединке против чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО). И тем не менее Кролла повторил свою фразу о том, что постарается шокировать публику в бою с украинцем 12 апреля в Лос-Анджелесе.
"Это будет очень тяжелый бой, я не глупый и не витаю в облаках, – заявил BoxingScene Кролла. – У меня и близко нет таких способностей, как у Ломаченко, он почти во всем лучше меня. Мне предстоит встретиться с одним из лучших боксеров мира, но я не боюсь этого, напротив, меня захватывает такая перспектива".
"У меня будет план на поединок, будет вера в себя, хорошая психологическая и физическая форма. Верю, что могу выйти в ринг и шокировать мир", – обещает Кролла.
Напомним, букмекеры абсолютно не верят в успех Кроллы. Котировки на его победу – 21.00, тогда как на победу Васи – 1.01.
И даже страница Кроллы в Instagram завалена пессимистическими прогнозами. "Покойся с миром", – "воодушевляют" перед боем британца его подписчики. И спрашивают: "Энтони, ты оформил медицинскую страховку? После боя она тебе точно пригодится".
Как сообщалось ранее, за месяц до боя с Кроллой Василий Ломаченко показал, как готовится к ударам ниже пояса.
Также сообщалось, что украинцу готовят две новые жертвы.
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