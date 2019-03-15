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Подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко

Сегодня, 21:09

Сопернику украинца советуют срочно оформить медстраховку: "После боя пригодится"

Ломаченко vs Кролла
Ломаченко vs Кролла. Фото: Instagram
Подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bf8/273/5c8bf8273549d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bf8/273/5c8bf8273549d.png Бокс Сопернику украинца советуют срочно оформить медстраховку: "После боя пригодится"

Британский боксер легкого веса Энтони Кролла (34-6-3, 17 КО) признал себя явным аутсайдером в поединке против чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО). И тем не менее Кролла повторил свою фразу о том, что постарается шокировать публику в бою с украинцем 12 апреля в Лос-Анджелесе.

"Это будет очень тяжелый бой, я не глупый и не витаю в облаках, – заявил BoxingScene Кролла. – У меня и близко нет таких способностей, как у Ломаченко, он почти во всем лучше меня. Мне предстоит встретиться с одним из лучших боксеров мира, но я не боюсь этого, напротив, меня захватывает такая перспектива".

"У меня будет план на поединок, будет вера в себя, хорошая психологическая и физическая форма. Верю, что могу выйти в ринг и шокировать мир", – обещает Кролла.

Напомним, букмекеры абсолютно не верят в успех Кроллы. Котировки на его победу – 21.00, тогда как на победу Васи – 1.01. 

И даже страница Кроллы в Instagram завалена пессимистическими прогнозами. "Покойся с миром", – "воодушевляют" перед боем британца его подписчики. И спрашивают: "Энтони, ты оформил медицинскую страховку? После боя она тебе точно пригодится".

Как сообщалось ранее, за месяц до боя с Кроллой Василий Ломаченко показал, как готовится к ударам ниже пояса.

Также сообщалось, что украинцу готовят две новые жертвы.

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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