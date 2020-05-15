Подсобник и кассир – не вариант: почему бывший чемпион мира Гвоздик не будет боксировать в Украине

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, почему в ближайшее время не сможет провести поединок в Украине. Ранее мы сообщали, что гонорары Ломаченко и Гвоздика упадут в два-три раза из-за пандемии коронавируса.

"Конечно хотел бы выступить на родине, в Харькове. Но не хочу рассказывать басни, что "я бы хотел, но не могу". Мне на сегодняшний день 33 года. У меня есть семья и любая подготовка к бою – это то, куда ты вкладываешь финансы, здоровье и кучу усилий. Бесплатно сегодня я это делать не готов и не хочу. Если я не смогу сегодня зарабатывать этим себе на жизнь, то кем я пойду работать? Подсобником или в Макдоналдс кассиром?", – говорит боксер Ready to Fight.

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"В Украине на сегодняшний день ситуация такова, что не получится на этом, отбить все потраченные усилия. Естественно мне нужно подобрать достойного соперника, я же не буду боксировать с перворазрядником из клубов. А чтобы боксировать с достойными соперниками на достойном уровне, нужно пройти подготовку с хорошими спарринг-партнерами, что затратно и напряжно. Соответственно, хочется получить вознаграждение за свой труд. Поэтому бой в Украине на сегодняшний день маловероятен, ведь тут эта индустрия так не развита, как в США", – сказал боксер в интервью Ready to Fight.

Напомним, в октябре Александр Гвоздик потерпел первое поражение на профи-ринге, проиграв нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву. После того поединка украинец лишился статуса непобедимого, а с ним и чемпионского пояса по версии WBC.

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Планировалось, что 30 мая Александр Гвоздик подерется с американцем Джесси Хартом на разогреве у Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, однако из-за ситуации с коронавирусом этот вечер бокса пришлось отменить.

Смотрите тренировку Александра Гвоздика

Александр Гвоздик готовится под руководством Тедди Атласа

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