"Подушки стреляют": Беринчик рассказал, что спасло ему жизнь в ДТП под Житомиром

Возвращаясь с тренировочного лагеря в Буковеле, украинский боксер вылетел в кювет на своем "Мерседесе"

Денис Беринчик после ДТП / Фото: Instagram

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Появились новые комментарии украинского боксера Дениса Беринчика после того, как он попал в ДТП. Напомним, возвращаясь в пятницу на своем Merсedes в Киев из тренировочного лагеря в Буковеле, серебряный призер Олимпиады-2012 возле Житомира вылетел в кювет и перевернулся.

К счастью, Беринчик не пострадал. "Все живы! В машине было три человека. У одного травма шеи", – написал тренер Беринчика Станислав Григорук в Instagram.

Внимание, присутствует ненормативная лексика

Денис Беринчик. ДТП Видео: Instagram

Сам же Беринчик, напомним, выкарабкавшись из машины, не подбирал литературные слова, но уверял, что его поединок с мексиканцем Морено остается в силе. "Нормально, пацаны, повисели, еб..ь... Бой будет! Все нормально! 5 октября всех жду в Броварах", – заявил Денис.

Денис Беринчик после ДТП Видео: Instagram

Теперь же Беринчик записал новое обращение к болельщикам, сообщив уже в более спокойной манере, что с ним все в порядке. "Друзья, все со мной хорошо, все нормально, подушки стреляют. Безопасность превыше всего. Приехали полицейские. Составили протокол. До новых встреч!" – с улыбкой сказал отпустивший бороду боксер.

Кстати, утром в пятницу в историях Дениса Беринчика в Instagram появилось видео, как он выезжает из Буковеля. Боксер, сидя за рулем, сообщает своим подписчикам: "Вот и закончился наш буковельский сбор. Тут красиво, хорошо. Воздух! Эритроциты в норме. Гемоглобин повысили. Едем в столицу нашу, Киев. Всех обнял и поцеловал!" В это время в салоне машины звучала песня Ваграма Вазяна "Убегая от судьбы".

Беринчик за рулем машины Видео: Instagram

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Как мы писали ранее, другой украинский боксер, Усик, показал, как танцует за рулем своей дорогой машины. Александр "вкатывается" в супертяжелый дивизион под аккомпанемент группы "Miyagi и Эндшпиль".

Усик танцует за рулем машины

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