Поединок Ломаченко против Линареса побил рекорд на американском ТВ

Сегодня, 14:01

Битва за титул чемпиона мира в легком весе собрала рекордную аудиторию в текущем году


Поединок между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом побил рекорд просмотров на кабельном телевидении США в 2018 году. Напомним, Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес уже есть на нашем сайте.

ESPN утверждает, что бой Ломаченко – Лиинарес продемонстрировал показатель мерный рейтинг рынка 1.0 по отношению к остальным событиям, но точную цифру аудитории чемпионского боя не сообщает.

До этого рекордные показатели на американском ТВ имели поединки между Геннадием Головкиным и Ванесом Мартиросяном, а также Дэниелом Джейкобсом и Мацеем Сулецки (0.9)

Ломаченко установил новый рекорд, завоевав чемпионский титул в третьей весовой категории за самый короткий промежуток – для достижения этого результата ему понадобилось всего 12 боев. Хотя встреча против Линареса стала одна из самых тяжелых в карьере украинца. В шестом раунде венесуэлец впервые в карьере отправил Ломаченко в нокдаун. Смотрите видео нокдауна Ломаченко в бою против Линареса.
бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес

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Сегодня|Спорт

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