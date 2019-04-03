Пока Кличко учился летать на вертолете, ему нашли работенку в Панаме
Владимир получил должность советника босса мирового бокса
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко получил должность советника президента WBA – венесуэльца Жилберто Мендосы. Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской организации, штаб-квартира которой находится в Панаме.
Кличко-младший, в эти дни в Техасе проходящий обучение на пилота вертолета, будет техническим консультантом руководителя WBA. Тогда как Оливер Гомес станет главным юрисконсультом, Франциско Пина - финансистом, Джозеф Эстуаник - ответственным за медицинские вопросы, а Роберт Мак - юридическим советником.
Напомним, именно от чемпионского пояса этой организации - WBA – ранее отказался абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. "Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес, – заявил тогда Усик. - Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально".
Таким образом, если Владимир Кличко решит вернуться в ринг, то сделает это уже в статусе функционера. Ранее тренер Деонтея Уайлдер заявил, что его подопечный непременно встретится в ринге с украинцем.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Пока Кличко учился летать на вертолете, ему нашли работенку в Панаме". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram: Шевченко угрожает позиции Кличко
Лучший прогресс снова у футболиста "МанСити" Зинченко, а лидерство сохранил боксер Ломаченко