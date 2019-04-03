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Пока Кличко учился летать на вертолете, ему нашли работенку в Панаме

Сегодня, 16:16

Владимир получил должность советника босса мирового бокса

Владимир Кличко
Владимир Кличко. Фото: AFP
Пока Кличко учился летать на вертолете, ему нашли работенку в Панаме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fb8/055/5c9fb8055b527.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fb8/055/5c9fb8055b527.jpg Бокс Владимир получил должность советника босса мирового бокса

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко получил должность советника президента WBA – венесуэльца Жилберто Мендосы. Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской организации, штаб-квартира которой находится в Панаме.

Кличко-младший, в эти дни в Техасе проходящий обучение на пилота вертолета, будет техническим консультантом руководителя WBA. Тогда как Оливер Гомес станет главным юрисконсультом, Франциско Пина - финансистом, Джозеф Эстуаник - ответственным за медицинские вопросы, а Роберт Мак - юридическим советником.

Напомним, именно от чемпионского пояса этой организации - WBA – ранее отказался абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.рганизация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес, – заявил тогда Усик. - Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально".

Таким образом, если Владимир Кличко решит вернуться в ринг, то сделает это уже в статусе функционера. Ранее тренер Деонтея Уайлдер заявил, что его подопечный непременно встретится в ринге с украинцем.

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Тег wba, Владимир Кличко

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Сегодня|Спорт

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