"Пока вы мирно спали, в США начался полный ...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядков

Украинский Боксер Иван Редкач, проживающий в Лос-Анджелесе, рассказал о ситуации в городе в связи с массовыми протестами и беспорядками, который вспыхнули по всей стране после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во врем задержания полицейскими несколько дней назад.

"Пока вы мирно спали, в США начался полный п***ц. Протесты перестрелки, грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной, и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен – вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю", – написал Редкач.

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"Казалось, что это должен быть прекрасный день для всех нас... некоторые магазины и рестораны были наконец открыты для общественного пользования, и мы могли почувствовать запах свободы после карантина. Однако оставаться на улице опасно! И это только середина года ... чего еще нам ожидать от этого года ... Надеюсь, ничего, кроме хороших и позитивных эмоций, энергии и новостей, благослови Бог", – делился эмоциями спортсмен.

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Позже Редкач добавил видео, на котором толпа митингующих пытается остановить автомобиль, но в итоге некоторые из них оказались под колесами. "Легко быть смелым, когда это не твои страхи. Stop it please", – подписал видео боксер.

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Отметим, что несколько дней назад украинец сам выступил против действий полиции, но сделал это на своей странице в соцсети. "Я думал, что полиция должна защищать людей, а не убивать их ... о чем они думают .... кто дал им право лишать человека жизни ..... это ужасно! Это должно быть остановлено", – писал Редкач.

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Мы уже писали, что чемпион НБА избил участника протестов в США за разбитое стекло в автомобиле. Спортсмена уже обвинили в расизме, так как его жертвой оказался белый парень, но Джей Ар Смит утверждает, что это была месть за автомобиль.

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