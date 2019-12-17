Показали не только когти, но и кулаки: "Украинские львицы" смяли команду Литвы на глазах Беринчика

"Украинские львицы"/Фото Сергей Левицкий / Фото: Women's Boxing League

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Женская команда по боксу "Украинские львицы" на мажорной ноте завершила дебютный сезон Лиги женского бокса. В Киеве наши девушки уложили на лопатки сборную Литвы со счетом 5:1. Стоит отметить, что шоу посетили боксеры Денис Беринчик и Олег Малиновский, игрок "Киев-Баскета" Максим Пустозвонов, экс-чемпион мира Алина Шатерникова и многие другие звездные гости.

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В Киеве второй раз в сезоне участие в шоу взяла капитан "Львиц" Иванна Крупеня, которая восстановилась после травмы и уверенно победила свою соперницу Беату Галдикайте. А бой Кристины Лакийчук и Николины Боке неожиданно завершился вничью – достаточно редкое явление в боксе.



Фото Сергей Левицкий и Women's Boxing League

Это было пятое, заключительное шоу сезона для "львиц", до этого на были победы во Львове, Виннице, Одессе и Харькове над польками, белорусками, румынками и сборной украинских городов соответственно. Девушки боксируют по правилам AIBA – три раунда по три минуты. Они выступают как на официальных соревнованиях, так и в Лиге женского бокса.

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Смотрите отрывки поединка Амины Абрамовой

Бой Амины Абрамовой их "Украинских львиц" Видео: Instagram

"Украинские Львицы" – сборная Литвы 5:1

Инна Статкевич UD – Камиле Поскайкуте

Лина Кариченская UD – Августина Маркелионуте

Амина Абрамова UD – Беатриса Розенталь

Катерина Рогова – Анна Старовойтова UD

Татьяна Петрович UD – Алина Басова

Кристина Лакийчук – Николина Боке D

Иванна Крупеня UD – Беата Галдикайте

Напомним, что команда "Украинские Львицы" была создана при поддержке Федерации бокса Украины на базе первых номеров сборной.

"Я очень долго искала проект, которого нет нигде, – рассказала нам гендир команды Мирослава Пеганова. – Лига была создана для популяризации женского бокса как в Украине, так и за ее пределами. Потому что женский бокс у нас очень слабо развит. Вроде бы знают, что есть девочки, и девочки боксируют, но мало понимают, на каком уровне они это делают. А девочки дают очень хорошие бои! Я очень часто бываю на боях профессионалов, и мое субъективное мнение, что некоторые девочки дают не хуже бои, чем профессионалы мальчики. У нас очень известный боксер Иванна Крупеня, хорошая и перспективная серебряный призер чемпионата мира Аня Охота. В принципе, весь состав "Украинских львиц" – это все первые номера. Они все дают хороший бокс, просто у каждого своя тактика ведения боя, своя манера. Нашей стране нужны новые имена и новые кумиры, и очень хочется, чтобы нынешняя молодежь немного больше занималась спортом и своим здоровьем. Мы не кричим: "Девочки, все идите в бокс и выступайте на соревнованиях". Но если в год в спорте будет хотя бы на одну девочку больше, уже плюсик.

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