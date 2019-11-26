Полицейские нашли останки дочери бойца UFC, пропавшей месяц назад

Подозреваемого уже задержали, он находится под следствием по похожему делу в другом штате

Уолт Харрис с дочерью Аней Бланчард / Фото: Twitter

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Дочь бойца-тяжеловеса абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Уолта Харриса Аня Бланчард найдена мертвой спустя месяц после пропажи. Харрис и его жена Анжела сообщили полиции о пропаже дочери 24 октября. Ранее стало известно, что задержан подозреваемый Ибрагим Язид, которого видели с Аней в день исчезновения. Ему уже было предъявлено обвинение в похищении первой степени.

"Могу подтвердить, что были найдены человеческие останки в округе Мейкон. У нас есть веские основания подозревать, что они принадлежат Ане Бланчард", – сообщил окружной прокурор Брэндон Хьюз.

Семья погибшей поставлена в известность. Харрис из-за случившегося отказался от боя с Алистаром Оверимом 7 декабря на турнире в Вашингтоне. Отметим, что президент UFC Дэйна Уайт пожертвовал 25 тысяч долларов на поиски пропавшей девушки. В сумме семье удалось собрать 100 тысяч долларов, но спасти девушку это не помогло.

Добавим, что обвиняемый Ибрагим Язид на момент похищения находился под залогом по обвинению в покушении на похищение и убийство в другом штате.

Ранее мы писали, что неизвестные во второй раз похитили мать экс-тренера сборной Нигерии. Четыре года назад тренер выплачивал похитителям за свободу своей матери несколько миллионов нигерийских найр.

Настоящий боевик с похищением в Черкассах:

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