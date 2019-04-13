Полное доминирование: появилась статистика ударов боя Ломаченко – Кролла

Украинец нанес 249 ударов, на счету британца всего 96 попыток

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу. Фото: AFP

Сегодня ночью украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.

Рефери мог останавливать бой уже в третьей раунде, когда после серии ударов он остановил бой, но затем сразу начал отсчет нокдауна. В итоге бой продолжился и привел к тяжелому нокауту. Видео боя и нокаута Ломаченко – Кролла есть на нашем сайте.

Позже в сети появилась статистика ударов, которая еще раз подтвердила полное доминировании Василия Ломаченко. Украинец нанес 249 ударов, 72 из которых оказались точными (29%). На счету Кроллы 96 выброшенных ударов, но только 13 процентов из них достигли цели (12 ударов).

Ломаченко 14 раз попал джебом из 112 попыток (13%), а у британца всего пять точных ударов из 45 попыток (11%).

Что касается силовых ударов, то на счету Ломаченко таких 137 при 58 точных (42%), а у Кроллы 51 силовой удар и семь попаданий (14%).

Добавим, что после боя с Кроллой тренер британца Дэйв Колдуэлл раскритиковал действия рефери, когда он принялся отсчитывать нокдаун, вместо того, чтобы остановить бой. Самого же Ломаченко он назвал гением.

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