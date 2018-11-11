Полное видео боя Александр Усик – Тони Беллью

Украинский боксер Александр Усик сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Хоть и заставил поволноваться своих поклонников. В Манчестере Усик встречался с экс-чемпионом мира по версии WBC британцем Тони Беллью. Бой вышел довольно интересным и конкурентным. Беллью уверенно смотрелся в ринге, а вот Усику понадобилось время, чтобы выйти на ударную позицию. Развязка произошла в восьмом раунде. Усик сразу же потряс соперника, а потом не дал ему опомниться и мощным левым боковым отправил на настил ринга. Победа нокаутом!

Видео боя Александр Усик – Тони Беллью

Таким образом, на профессиональном ринге Александр Усик провел 16 поединков и все выиграл, 12 побед нокаутом. Тони Беллью провел 34 боя – 30 побед (20 нокаутом), 3 поражения (3 нокаутом), 1 ничья.

Ранее мы писали, что после боя с Беллью Усик намерен подняться в супертяжелую весовую категорию, но от этой идеи его отговаривают соотечественники Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и Евгений Хитров. Теперь же Александр не дал четкого ответа, где он продолжит боксировать.