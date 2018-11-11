Полное видео боя Александр Усик – Тони Беллью

Сегодня, 02:01

Украинец защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Бой завершился досрочно. Фото Twitter
Бой завершился досрочно. Фото Twitter

Украинский боксер Александр Усик сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Хоть и заставил поволноваться своих поклонников. В Манчестере Усик встречался с экс-чемпионом мира по версии WBC британцем Тони Беллью. Бой вышел довольно интересным и конкурентным. Беллью уверенно смотрелся в ринге, а вот Усику понадобилось время, чтобы выйти на ударную позицию. Развязка произошла в восьмом раунде. Усик сразу же потряс соперника, а потом не дал ему опомниться и мощным левым боковым отправил на настил ринга. Победа нокаутом!

Видео боя Александр Усик – Тони Беллью

Таким образом, на профессиональном ринге Александр Усик провел 16 поединков и все выиграл, 12 побед нокаутом. Тони Беллью провел 34 боя – 30 побед (20 нокаутом), 3 поражения (3 нокаутом), 1 ничья.

Ранее мы писали, что после боя с Беллью Усик намерен подняться в супертяжелую весовую категорию, но от этой идеи его отговаривают соотечественники Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и Евгений Хитров. Теперь же Александр не дал четкого ответа, где он продолжит боксировать.
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Сегодня|Спорт

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