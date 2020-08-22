Понаехали "Джентльмены": соперник потроллил Поветкина перед "Бойцовским садом"

Команда Уайта вырядилась в те же костюмы, в которых российский боксер и его штаб вылетали на бой в Великобританию

Сегодня в английском Брентвуде пройдет большой вечер бокса с участием звезд супертяжелого веса – россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Поединок состоится в "Бойцовском саду" в штаб-квартире промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom. Вчера состоялось взвешивание Поветкина и Уайта, а затем британец решил потроллить своего соперника.

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Команда 32-летнего Уайта вырядилась в такие же костюмы, в которых российский боксер и его тренерский штаб вылетали на бой в Великобританию. Тогда 40-летний "Русский Витязь" решил, что будет остроумно прилететь в Англию в нарядах, которые носили герои нашумевшего фильма Гая Ричи "Джентльмены".

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Накануне боя британец отплатил россиянину той же монетой.

"Мы сделали это лучше", — прокомментировал Уайт фото своей команды в костюмах, опубликованное в Instagram.

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Победитель боя Поветкин – Уайт получит временный и бриллиантовый пояса WBC в супертяжелом весе, а также статус обязательного претендента на чемпионский титул Тайсона Фьюри. Мы также сообщали, какой прогноз на бой россиянина с Уайтом дал чемпион мира Джошуа.

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Напомним, что Поветкин провел свой последний поединок в декабре в андеркарте реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. Бой "Русского витязя" с Майклом Хантером завершился вничью.

Смотрите, как Поветкин готовился к своему предыдущему бою с Хантером

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