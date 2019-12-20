Попал на миллион: сын легенды бокса провалил взвешивание перед боем с обидчиком украинца

Хулио Сезар Чавес-младший / Фото: Getty Images

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший провалил взвешивание накануне боя с бывшим чемпионом мира в среднем весе по версии IBF американцем Дэниелом Джейкобсом, который пройдет в ночь с пятницы на субботу, 21 декабря, в Финиксе, США.

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Чавес не смог вписаться в лимит второго среднего веса, который составляет 76,2 кг. Весы под мексиканцем показали 78,3 кг. По официальной информации Чавес выплатит 1 миллион долларов Джейкобсу за то, что бой состоится в промежуточном весе (до 173 фунтов – 78,4 кг). К слову, вес Джейкобса составил 76,2 кг.

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Хулио Сезар Чавес является сыном легендарного боксера. Чавес-старший становился чемпионом мира в трех весовых категориях и является рекордсменом по количеству успешных защит титула подряд – 27. В 2010 году он был введен в Международный зал славы бокса.

Хулио Сезар Чавес-младший на профессиональном ринге одержал 51 победу, (33 – нокаутом), три встречи проиграл. В рейтинге boxrec.com мексиканец занимает 29-е место среди боксеров полутяжелого веса – именно в этой весовой категории он проводил свой предыдущий поединок.

Дэниел Джейкобс в 2018 году победил украинца Сергея Деревянченко в бою за титул IBF. Затем американец вышел на объединительный поединок с Саулем Альваресом, но уступил тому по очкам. В целом на счету Джейкобса 35 побед (29 – нокаутом) и три поражения в профи. Он занимает второе место в рейтинге второго среднего веса на сайте boxrec.com.

Ранее мы писали, что друг Кличко опозорился на весь мир: чемпион по боксу выпал из ринга перед боем. Руанс Виссер проверил на прочность канаты перед началом боя и нащупал слабое место.

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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