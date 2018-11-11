После боя Усик – Беллью возле ринга произошла драка

По завершении поединка между Александром Усиком и Тони Беллью в рингсайде произошла драка. По информации Sport Arena, человеком, организовавшим стычку, стал один из вип-гостей. Он пытался прорваться в ринг, однако его не пустили и вывели за руки.

Напомним, что Александр Усик остался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер уверенно сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Бой складывался не просто для украинца. Беллью здорово смотрелся в ринге и очень часто попадал. Не удивительно, что после семи раундов двое судей отдавали преимущество британцу. У третьего в записках была ничья. Но развязка произошла в восьмом раунде. Усик мощным левым боковым нокаутировал Беллью.

Что дальше? По словам промоутера украинца Александра Красюка есть два варианта. Первый – если вернется в ринг Андре Уорд, провести с ним бой. Второй – уже запланированы два поединка в супертяжелом весе. Они могут пройти в США и Великобритании.