После "дуэли" с Вирастюком Усик взялся за Шевченко: фото нового взгляда боксера
Чемпион мира по боксу встал рядом с Кобзарем и призвал украинцев бороться
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает эпатировать публику. После резонансной дуэли взглядов с самым сильным человеком планеты Василием Вирастюком, предложившим болельщикам "додумать дальнейшее развитие событий в этом противостоянии самим", Усик прибег к сравнению с культовым для Украины персонажем – Тарасом Шевченко.
Александр Усик выложил в Instagram фото, на котором он занял ту же позу, что и изображенный на огромной картине рядом с ним Тарас Шевченко. У обоих, Усика и Шевченко, задумчивый взгляд вдаль, похожий у них и внешний вид – белые рубашки, украинские мотивы в одежде. "Борітеся - поборете, Вам Бог помагає! За Вас правда, за Вас сила і воля святая!", – процитировал боксер Тараса Шевченко в своей подписи к этому фото.
"Саня, нормальная тема", – посыпались комментарии под постом. – "С того времени, как Шевченко это сказал, еще не побороли". Наконец, один из подписчиков Усика заметил: "Саня,ты похож на Т.Г.Шевченко".
Напомним, недавно в похожей ситуации оказался другой Шева – главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. С него будто бы списали талисмана Евро-2020 Скиллзи.
Как сообщалось ранее, Усику готовят дебют в годовщину скандального боя Мохаммеда Али. Поединок украинца против африканца Такама может состояться в знаковый для мирового бокса день.
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