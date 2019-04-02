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После "дуэли" с Вирастюком Усик взялся за Шевченко: фото нового взгляда боксера

Сегодня, 21:09

Чемпион мира по боксу встал рядом с Кобзарем и призвал украинцев бороться

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Instagram
После "дуэли" с Вирастюком Усик взялся за Шевченко: фото нового взгляда боксера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3a3/805/5ca3a38051a97.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3a3/805/5ca3a38051a97.png Бокс Чемпион мира по боксу встал рядом с Кобзарем и призвал украинцев бороться

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает эпатировать публику. После резонансной дуэли взглядов с самым сильным человеком планеты Василием Вирастюком, предложившим болельщикам "додумать дальнейшее развитие событий в этом противостоянии самим", Усик прибег к сравнению с культовым для Украины персонажем – Тарасом Шевченко.

Александр Усик выложил в Instagram фото, на котором он занял ту же позу, что и изображенный на огромной картине рядом с ним Тарас Шевченко. У обоих, Усика и Шевченко, задумчивый взгляд вдаль, похожий у них и внешний вид – белые рубашки, украинские мотивы в одежде. "Борітеся - поборете, Вам Бог помагає! За Вас правда, за Вас сила і воля святая!", – процитировал боксер Тараса Шевченко в своей подписи к этому фото.

"Саня, нормальная тема", – посыпались комментарии под постом. – "С того времени, как Шевченко это сказал, еще не побороли". Наконец, один из подписчиков Усика заметил: "Саня,ты похож на Т.Г.Шевченко".

Напомним, недавно в похожей ситуации оказался другой Шева – главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. С него будто бы списали талисмана Евро-2020 Скиллзи.

Как сообщалось ранее, Усику готовят дебют в годовщину скандального боя Мохаммеда Али. Поединок украинца против африканца Такама может состояться в знаковый для мирового бокса день.

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Тег бокс, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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