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"После советов Кличко я выгляжу иначе": Джошуа – о помощи украинца перед реваншем с Руисом

2 декабря, 15:59

Британский боксер намерен вернуть титулы чемпиона мира

Джошуа вместе с Кличко

Джошуа вместе с Кличко / Фото: Getty Images

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Британский супертяжеловес Энтони Джошуа рассказал, что готовиться к реваншу против американца Энди Руиса ему помогал украинец Владимир Кличко. Напомним, бой Джоуша – Руис состоится 7 декабря, в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

"Я получил от него столько информации. Теперь я понял, почему он так долго был на вершине дивизиона. Он гораздо более дисциплинирован, если сравнивать со мной. И он намного более дипломатичен.

Кличко советовал мне и по диете, и по тренировкам. Сейчас ведь многие говорят, что я выгляжу иначе: подсушен, визуально легче. Думаю, это также по этой причине. Я многие его советы применил на практике", – признался Джошуа.

Кличко против Джошуа

Кличко против Джошуа / Фото: Getty Images

Также британец рассказал, что ему сказал Кличко после первого поражения в карьере, которое Энтони потерпел в первом бою против Руиса. Запись боя Джошуа – Руис, видео нокдаунов и нокаута.

"Кличко предупреждал, что так будет. Он сказал, что после поражения мог лишь усердно работать в спаррингах. В итоге это стало благословением. Все хотят прийти в зал и посмотреть, что там происходит. Когда мы с Руисом снова наденем перчатки, не будет никаких преград", – сказал боксер.

Мы также уже сообщали, что супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. Так как Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде недопустимо.

Смотрите также, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

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бокс Владимир Кличко Энтони Джошуа Энди Руис

Источники: Сегодня|Спорт , sport.ua , ua-football

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