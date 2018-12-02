После яркого боя с Уайлдером боксер Тайсон Фьюри исполнил хит American Pie

Британский боксер Тайсон Фьюри завершил пресс-конференцию после боя с американцем Деонтеем Уайлдером исполнением известного американского хита 1970-х Miss American Pie.

Бой между Уайлдером и Фьюри прошел в субботу в Лос-Анджелесе и завершился вничью по итогам 12 раундов. Счет судейских записок: 115:111 в пользу Уайлдера, 114:110 в пользу Фьюри, 113:113. По ходу боя американец дважды отправлял британца в нокдаун – в 9-м и 12-м раундах. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Видео с пресс-конференции опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист BBC Дэн Роан. Вместе с Фьюри песню исполнили члены его команды, также британец активно призывал подпевать всех собравшихся в зале журналистов. Ранее, сразу после боя, Фьюри заявил, что считает себя полноправным победителем поединка, даже несмотря на то, что дважды побывал в нокдауне.

Fury ends press conference with a rendition of American Pie pic.twitter.com/q78xktyjCH — Dan Roan (@danroan) 2 грудня 2018 р.

Песня Miss American Pie была написана американским фолк-рок исполнителем Доном Маклином в 1971 году и стала одним из культовых хитов своего времени. В проекте "Песни века" Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки песня заняла пятое место. В 2000 году кавер-версию Miss American Pie исполнила певица Мадонна.

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