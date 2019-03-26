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После завершения карьеры Макгрегору светит тюрьма: Конора проверяют на причастность к изнасилованию

Вчера, 23:29

Стоило ирландцу объявить о выходе на пенсию, как за него тут же взялись правоохранительные органы

Макгрегор под подозрением
Макгрегор под подозрением.
После завершения карьеры Макгрегору светит тюрьма: Конора проверяют на причастность к изнасилованию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a98/468/5c9a9846874ec.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a98/468/5c9a9846874ec.png Бокс Стоило ирландцу объявить о выходе на пенсию, как за него тут же взялись правоохранительные органы

Полиция Ирландии расследует дело об изнасиловании, к которому может быть причастен знаменитый боец ММА Конор Макгрегор. Об этом сообщает The New York Times.

Как указывает издание, спортсмену пока не предъявлено обвинение, он не был арестован.  Его адвокат отказывается от комментариев по этому поводу. Полицейские проверяют факты по этому делу.

Напомним, в январе нынешнего года сообщалось, что спортсмен (предположительно, Макгрегор), был задержан по подозрению в изнасиловании женщины в ночь на 10 декабря в одном из отелей. Она не стала сразу подавать заявление в полицию. Спортсмен был доставлен в участок и допрошен. Через некоторое время его отпустили без предъявления обвинений.

Как сообщалось ранее, во вторник, 26 марта, Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры и выходе на пенсию. Но тюрьма, которая теперь светит Макгрегору, вряд ли входила в его планы.

Также ранее сообщалось, что Конор был арестован за нападение на фаната. Макгрегор разбил телефон англичанина после того, как тот сфотографировал его возле отеля.

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Тег Конор Макгрегор

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isport.ua

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