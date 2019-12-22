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Последнее фиаско "десантника": видео самых ярких моментов боя Ледебев – Мчуну

22 декабря, 00:33

После фиаско на домашнем ринге 40-летний россиянин не видит смысла в продолжении карьеры

Лебедев vs Мчуну

Лебедев vs Мчуну / Фото: Getty Images

Бокс бывает весьма непредсказуем. Очередное подтверждение этой истины болельщики получили в поединке 40-летнего российского "десантника" Дениса Лебедева в Красноярске против Табисо Мчуну из Южной Африки, которому букмекеры давали всего 26 процентов на победу. Тем не менее статус аутсайдера не помешал Мчуну перебоксировать Лебедвева в одну калитку – 120:107, 119:108, 115:112.

Смотрите самые яркие моменты боя Лебедев – Мчуну

Бой Лебедев – Мчуну Видео: worldofboxingpromotions

Как мы сообщали, после поражения от Мчуну Лебедев заявил о завершении карьеры. "Это просто звоночек. Надо уступать молодым. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл? У Табисо я должен был выигрывать, но не выиграл. Реванш? Ну это смешно. Можно, но зачем людей смешить. Найду себе другое занятие", – говорит Лебедев.

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Напомним, три года назад Табисо Мчуну безуспешно противостоял Александру Усику, проиграв украинцу нокаутом.

Отметим, что перед фиаско Лебедева в Красноярске "Русской Кувалде" Кудряшову подарили победу судьи. Чешский боксер Вацлав Пейсар был лучше россиянина, но выигрыш отдали его визави.

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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бокс видео боя Денис Лебедев Табисо Мчуну

Источник: Сегодня|Спорт

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