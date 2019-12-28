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Последнее шоу Bellator в 2019 году: "Император" против "Ярости" и другие бои в Японии

28 декабря, 20:07

Коэффициенты букмекеров на все 13 поединков вечера смешанных единоборств Bellator 237

Афиша шоу Bellator 237

Афиша шоу Bellator 237

В воскресенье, 29 декабря, рано утром по киевскому времени на Saitama Super Arena (вмещает более 35 тысяч зрителей) в городе Сайтама неподалеку от Токио, Япония, пройдет последнее в этом году шоу смешанных единоборств промоушена Bellator. Самым ожидаемым событием станет поединок легендарного российского бойца Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона по прозвищу "Ярость". Смотреть бой Емельяненко – Джексон можно на нашем сайте в виде онлайна с фото и видео.

Все бои Bellator 237

Основной кард Bellator 237:

  • Федор Емельяненко – Куинтон Джексон
    Котировки: 1.72 – 2.10
  • Майкл Чендлер – Сидни Аутлоу
    Котировки: 1.30 – 3.50
  • Майкл Пейдж – Шиншо Анзаи
    Котировки: 1.08 – 7.50
  • Лоренц Ларкин – Кеита Накамура
    Котировки: 1.18 – 4.75
  • Илара Джоанне – Кана Ватанабе
    Котировки: 1.90 – 1.90
  • Гоити Ямаучи – Дэрон Круйкшенк
    Котировки: 1.25 – 3.85

Предварительный кард Bellator 237:

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  • Сергей Шеметов – Шома Шибисаи
    Котировки: 3.55 – 1.30
  • Рюичиро Сумимура – Джон Так
    Котировки: 3.00 – 1.37
  • Энди Нгуен – Ай Шимидзу
    Котировки: 3.00 – 1.37
  • Юсаке Накамура – Макото Таканаши
    Котировки: 1.90 – 1.90
  • Канна Асакура – Джейми Хиншоу
    Котировки: 1.12 – 6.10
  • Харуо Очи – Джарред Брукс
    Котировки: 6.45 – 1.11
  • Юсуке Ячи – Хирото Уесако
    Котировки: 1.52 – 2.50

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Когда начало боя Емельяненко? Шоу пройдет днем 29 декабря в Японии. В Европе будет ранее утро воскресенья, 29 декабря. Ожидается, что Емельяненко и Джексон выйдут на ринг после 07:00 по киевскому времени.

Где смотреть Bellator 237. Трансляция на канале Матч ТВ начнется в 05:00 по киевскому времени и продлится до 08:00. Эфир на канале Матч Боец стартует в 07:00 и завершается в 08:00. На канале Матч Планета бой Емельяненко и шоу Bellator 237 можно смотреть онлайн с 05:00 до 08:00. Повтор — на Матч Боец в 11:55 и 19:00, на Матч ТВ в 18:35, на Матч Планета в 12:25 воскресенья.

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прогноз анонс MMA Федор Емельяненко Bellator

Источник: Сегодня|Спорт

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