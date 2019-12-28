Последнее шоу Bellator в 2019 году: "Император" против "Ярости" и другие бои в Японии

Афиша шоу Bellator 237

В воскресенье, 29 декабря, рано утром по киевскому времени на Saitama Super Arena (вмещает более 35 тысяч зрителей) в городе Сайтама неподалеку от Токио, Япония, пройдет последнее в этом году шоу смешанных единоборств промоушена Bellator. Самым ожидаемым событием станет поединок легендарного российского бойца Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона по прозвищу "Ярость". Смотреть бой Емельяненко – Джексон можно на нашем сайте в виде онлайна с фото и видео.

Все бои Bellator 237

Основной кард Bellator 237:

Федор Емельяненко – Куинтон Джексон

Котировки: 1.72 – 2.10

Котировки: 1.72 – 2.10 Майкл Чендлер – Сидни Аутлоу

Котировки: 1.30 – 3.50

Котировки: 1.30 – 3.50 Майкл Пейдж – Шиншо Анзаи

Котировки: 1.08 – 7.50

Котировки: 1.08 – 7.50 Лоренц Ларкин – Кеита Накамура

Котировки: 1.18 – 4.75

Котировки: 1.18 – 4.75 Илара Джоанне – Кана Ватанабе

Котировки: 1.90 – 1.90

Котировки: 1.90 – 1.90 Гоити Ямаучи – Дэрон Круйкшенк

Котировки: 1.25 – 3.85

Предварительный кард Bellator 237:

Реклама

Сергей Шеметов – Шома Шибисаи

Котировки: 3.55 – 1.30

Котировки: 3.55 – 1.30 Рюичиро Сумимура – Джон Так

Котировки: 3.00 – 1.37

Котировки: 3.00 – 1.37 Энди Нгуен – Ай Шимидзу

Котировки: 3.00 – 1.37

Котировки: 3.00 – 1.37 Юсаке Накамура – Макото Таканаши

Котировки: 1.90 – 1.90

Котировки: 1.90 – 1.90 Канна Асакура – Джейми Хиншоу

Котировки: 1.12 – 6.10

Котировки: 1.12 – 6.10 Харуо Очи – Джарред Брукс

Котировки: 6.45 – 1.11

Котировки: 6.45 – 1.11 Юсуке Ячи – Хирото Уесако

Котировки: 1.52 – 2.50

Читайте также: Емельяненко – Джексон когда начало боя и где смотреть трансляцию

Когда начало боя Емельяненко? Шоу пройдет днем 29 декабря в Японии. В Европе будет ранее утро воскресенья, 29 декабря. Ожидается, что Емельяненко и Джексон выйдут на ринг после 07:00 по киевскому времени.

Где смотреть Bellator 237. Трансляция на канале Матч ТВ начнется в 05:00 по киевскому времени и продлится до 08:00. Эфир на канале Матч Боец стартует в 07:00 и завершается в 08:00. На канале Матч Планета бой Емельяненко и шоу Bellator 237 можно смотреть онлайн с 05:00 до 08:00. Повтор — на Матч Боец в 11:55 и 19:00, на Матч ТВ в 18:35, на Матч Планета в 12:25 воскресенья.

Читайте также: Самая популярная девушка-боец MMA возвращается: названа дата боя Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама