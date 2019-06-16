Последний пояс Усика ушел в Доктору из Кубы: брутальный нокаут в бою Дортикос – Табити

Титулом, принадлежавшим до вчерашнего дня украинцу, завладел 33-летний кубинец Юниер Дортикос

Соперником латвийца Майриса Бриедиса в финале Всемирной боксерской суперсерии в крузервейте будет кубинец Юниер Дортикос по прозвищу Доктор нокаут. В рамках боксерского вечера в Риге 33-летний Дортикос брутальным нокаутом в концовке 10-го раунда победил американца Эндрю Табити. Интересно, что в этом бою разыгрывался последний пояс Александра Усика в тяжелом весе – титул IBF. Буквально за несколько часов до поединка украинец отказался от него, уведомив, что в будущем посоревнуется за пояс этой организации уже в супертяжелом дивизионе. Новым же обладателем принадлежавшего украинцу звания в крузервейте стал Юниер Дортикос.

Как сообщалось ранее, в другом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в крузервейте латвиец Бриедис одержал грязную победу над поляком Гловацки. Майрис мог быть дисквалифицирован за удар локтем, однако судья в ринге позволил не только продолжить бой, но и избить поляка после гонга.

Также мы писали, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.

Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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