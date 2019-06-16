Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Последний пояс Усика ушел в Доктору из Кубы: брутальный нокаут в бою Дортикос – Табити

16 июня, 12:43

Титулом, принадлежавшим до вчерашнего дня украинцу, завладел 33-летний кубинец Юниер Дортикос

Соперником латвийца Майриса Бриедиса в финале Всемирной боксерской суперсерии в крузервейте будет кубинец Юниер Дортикос по прозвищу Доктор нокаут. В рамках боксерского вечера в Риге 33-летний Дортикос брутальным нокаутом в концовке 10-го раунда победил американца Эндрю Табити. Интересно, что в этом бою разыгрывался последний пояс Александра Усика в тяжелом весе – титул IBF. Буквально за несколько часов до поединка украинец отказался от него, уведомив, что в будущем посоревнуется за пояс этой организации уже в супертяжелом дивизионе. Новым же обладателем принадлежавшего украинцу звания в крузервейте стал Юниер Дортикос. 

Как сообщалось ранее, в другом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в крузервейте латвиец Бриедис одержал грязную победу над поляком Гловацки. Майрис мог быть дисквалифицирован за удар локтем, однако судья в ринге позволил не только продолжить бой, но и избить поляка после гонга.

Также мы писали, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.


Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Юниер Дортикос

Вы сейчас просматриваете новость " Последний пояс Усика ушел в Доктору из Кубы: брутальный нокаут в бою Дортикос – Табити". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выходи за меня: сразу после грязной победы Бриедис встал на колено перед своей девушкой

Сегодня, 12:14

Одержав скандальную победу над поляком Гловацки, латвийский боксер прямо в ринге совершил романтический поступок

Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

Сегодня, 10:12

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест

От чего спасет хурма

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Известна сумма, которую "Ливерпуль" заработал за победу в ЛЧ

В ЕС прокомментировали решение Зеленского распустить Раду

Предполагаемый жених Лободы сломал челюсть поклоннику

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Тренер Головкина поражен его отношением к Елеусинову

50 способов перенести жару [инфографика]

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

В городе самая низкая цена на наушники Xiaomi

Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

Вчера, 22:45

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

Вчера, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

Вчера, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Вчера, 18:45

Сборная Украины впервые в истории поборется за золотые медали мирового первенства

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом (фото)

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь