Посмотрел на себя перед "Войной": Усик показал, как готовится к поединку с Чисорой

Александр Усик / Фото: Instagram

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Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик показал, как готовится к своему второму поединку в супертяжелом весе – весной ему предстоит бой с британцем Дереком Чисорой. Александр отрабатывал комбинации перед зеркалом, а затем имитировал бой с тенью. Ранее мы писали, что Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихами.

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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что переговоры о поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой практически завершены. Изначально для вечера бокса с участием Усика и Чисоры у организаторов было две даты – 28 марта или 11 апреля, но, как мы уже сообщали, бой Усика и Чисоры пройдет позже, чем планировали.

"Похоже, что к бою Усика против Чисоры почти все готово. Это произойдет на несколько недель позже, чем предполагалось. Также согласованы условия для боя Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Нужно только найти место для боя", – цитирует Хирна SkySport.

Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: Boxing Scene

Перед этим промоутер сделал неожиданное заявление: "Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине". Эдди Хирн заверил, что бои британского чемпиона и украинца уже спланированы.

Александр Усик одержал 17 побед подряд на профессиональном ринге. Он являлся абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а сейчас является претендентом на титулы в хэвивейте. 36-летний Чисора по прозвищу "Война" одержал 32 победы в профи и потерпел девять поражений. Он дважды проигрывал Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту, по одному разу Дэвиду Хэю и Виталию Кличко. Сейчас он занимает 10-е место в рейтинге супертяжеловесов boxrec.com.

Смотрите, как полиция остановила Усика в Киеве:

Видео: Instagram

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