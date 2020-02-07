Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Посмотрел на себя перед "Войной": Усик показал, как готовится к поединку с Чисорой

7 февраля, 19:01

Украинский супертяж провел тренировку перед зеркалами

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик показал, как готовится к своему второму поединку в супертяжелом весе – весной ему предстоит бой с британцем Дереком Чисорой. Александр отрабатывал комбинации перед зеркалом, а затем имитировал бой с тенью. Ранее мы писали, что Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихами.

INSTAGRAM

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что переговоры о поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой практически завершены. Изначально для вечера бокса с участием Усика и Чисоры у организаторов было две даты – 28 марта или 11 апреля, но, как мы уже сообщали, бой Усика и Чисоры пройдет позже, чем планировали.

"Похоже, что к бою Усика против Чисоры почти все готово. Это произойдет на несколько недель позже, чем предполагалось. Также согласованы условия для боя Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Нужно только найти место для боя", – цитирует Хирна SkySport.

Александр Усик – Дерек Чисора

Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: Boxing Scene

Перед этим промоутер сделал неожиданное заявление: "Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине". Эдди Хирн заверил, что бои британского чемпиона и украинца уже спланированы.

Александр Усик одержал 17 побед подряд на профессиональном ринге. Он являлся абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а сейчас является претендентом на титулы в хэвивейте. 36-летний Чисора по прозвищу "Война" одержал 32 победы в профи и потерпел девять поражений. Он дважды проигрывал Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту, по одному разу Дэвиду Хэю и Виталию Кличко. Сейчас он занимает 10-е место в рейтинге супертяжеловесов boxrec.com.

Смотрите, как полиция остановила Усика в Киеве:

Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

подготовка тренировка Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцев
Календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцевБокс
Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине: неожиданное заявление промоутера
Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине: неожиданное заявление промоутераБокс
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профи
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профиБокс
"На словах он Лев Толстой": Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихамиБокс
Живого места не осталось:
Живого места не осталось: "Киллер" Редкач показал свое изуродованное лицо после скандального боя в ШтатахБокс
"Убей его!": украинский боксер победил россиянина в Калининграде, отомстив за угрозу из залаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...