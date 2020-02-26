"Посмотрел в лицо Уайлдеру: "Ты должен мне что-то показать": рефери боя с Фьюри рассказал о полотенце

Рефери Кенни Бейлис, который обслуживал реванш в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, высказал свое мнение о ситуации с полотенцем, которое выбросила команда американского боксера в 7 раунде. Бейлис признался, что уже и сам был близок к тому, чтобы остановить бой и избиение "Бронзового бомбардировщика" Уайлдера, который в итоге проиграл и потерял свой пояс WBC.

"Я считаю, это была своевременная остановка боя, поскольку перед этим во время минутного перерыва между раундами я подходил к Деонтею. Я посмотрел ему в лицо и сказал то, что рефери обычно говорят бойцам: "Послушай, ты должен что-то мне показать". Боксеры знают, что если после этого они ничего не демонстрируют на ринге, то я могу сделать свою работу и остановить бой", – заявил Бейлис.

Деонтей Уайлдер и Кенни Бейлис / Фото: Reuters

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"Деонтей – воин. Когда я увидел выброшенное из его угла полотенце и остановил бой, он первым делом спросил: "Зачем вы остановили поединок?". Затем я объяснил ему, что это сделал его угол, хотя я и сам был близок к тому, чтобы дать отмашку", – рассказал рефери.

Ранее мы сообщали, что "Уайлдер стал бы заикой, если бы не полотенце". Чемпион мира разнес в пух и прах американца за бой с Фьюри.

Смотрите взвешивание перед реваншем Уайлдер – Фьюри

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Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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