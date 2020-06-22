Поспешили с анонсом: промоутеры опровергли объединительный бой украинского чемпиона в Китае

Промоутерская компания Union Boxing Promotion опровергла информацию о договоренности провести объединительный бой между чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинцем Артемом Далакяном и мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом – обладателем титула WBC в этой же весовой категории. По информации источника, бой должен был состояться 15 августа в Китае.

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"Вчера вечером 21 июня микроблог Twitter на ESPNKnockOut разместил информацию о предстоящем бое Артема Далакян и Хулио Мартинеса 15 августа в Китае. Это недостоверная информация, которая под собой не имеет официального заключения. Действительно наша команда ведет предварительные переговоры с промоутерами действующих чемпионов для объединения титулов, в том числе и с представителями чемпиона Хулио Мартинеса, но информация, которую обнародовали через Twitter – это, скорее всего, желание выдать желаемое за действительное мексиканской стороной.

Титул чемпиона мира WBA мы завоевали в 2018 году в США, четыре раза отстояли в Украине и сделаем все для того чтобы Артем как можно дольше завоевывал престиж для нашего государства.

Условия, в которых мы все сейчас оказались, к сожалению, не дают возможность в кратчайшие сроки подготовиться и участвовать в завоевании титулов, тем более 15 августа в Китае. Наши оппоненты имеют желание ускорить этот процесс, но мы всегда исходим из соображений целесообразности, уважения и защищенности интересов боксера и государства.

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Артем Далакян будет защищать свой титул и завоевывать другие чемпионские пояса на лучших мировых боксерских платформах нашей планеты, это наше убеждение. Украинские фанаты и любители бокса будут первыми, кто узнает от нас о следующем сопернике, дате и месте проведения боя Артемом Далакяном", – говорится в официальном заявлении промоутерской компании.

32-летний Далакян выиграл все 20 профессиональных поединков в "весе мухи", при этом он 19 раз бился в Украине и один – в США. 25-летний Мартинес провел 17 боев на профи-ринге, в 16 победил, а в одном уступил. Что интересно – в самом первом, из четырех раундов.

Смотрите, как Артем защитил чемпионский пояс в феврале в Киеве:

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