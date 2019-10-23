Постол близок к договоренности по бою с Рамиресом

Виктор Постол / Фото: Федерация бокса Украины

Украинский боксер Виктор Постол и Хосе Карлос Рамирес близки к соглашению о проведении боя. Ранее звезда мирового бокса из Украины рассказал о своем неспортивном прошлом.

Как сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль, если сторонам удастся договориться или Top Rank, промоутер Рамиреса, выиграет торги, то поединок, вероятней всего, состоится 14-го февраля на ESPN.

Постол был чемпионом мира по версии WBC / Фото: AFP

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Если же торги состоятся, то, согласно постановлению WBC на 57-ой конвенции, гонорар будет разделен 70/30 в пользу чемпиона.

В предыдущем поединке Виктор Постол одержал победу над французом Мохамедом Мимуном и получил звание официального претендента на пояс WBC. По итогам боя судьи вынесли единогласный вердикт в пользу украинца – 98:92, 97:93, 99:91.

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Виктор Постол / Фото: AFP

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