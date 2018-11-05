Постол победоносно вернулся на ринг в андеркарте четвертьфинала WBSS

Сегодня, 10:26

Украинский боксер по очкам победил соперника из Турции

Виктор Постол. Фото Instagram
Виктор Постол. Фото Instagram

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол реабилитировался за поражение британцу Джошу Тейлору в июне. Наш боксер вернулся на ринг в андеркарте четвертьфинала Всемирной боксерской Суперсерии, где он числится запасным, и победил оппонента из Турции Сиара Озгула. Все судьи отдали победу Постолу – 99:91.

Отметим, что в главном поединке вечера Джош Тейлор нокаутировал американца Райана Мартина в седьмом раунде, защитил титул WBC Silver в первом полусреднем весе и вышел в полуфинал WBSS.

34-летний Постол провел на профессиональном ринге выиграл 30 поединков, 12 из них нокаутом, а также перепел два поражения – оба по очкам. В 2015 году украинец нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал пояс чемпиона WBC. В следующем поединке он попытался объединить титулы, но проиграл Теренсу Кроуфорду. Сейчас он занимает 12-е место в мире по рейтингу Boxrec в своей весовой категории.

Ранее определилась первая пара полуфиналистов Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе, где в прошлом сезоне победил Александр Усик.
бокс, Виктор Постол

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Источник:

Сегодня|Спорт

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