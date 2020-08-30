Постол превзошел Рамиреса в чемпионском бою по джебам, но уступил по силовым ударам

В ночь на воскресенье по киевскому времени Виктор Постол проиграл Хосе Рамиресу бой за два чемпионских пояса в весе до 63,5 кг. Боксер из Киевской области, как и два предыдущих раза в карьере, уступил по очкам. Причем поединок оказался на удивление равным, и все решил последний раунд, в котором судьи отдали предпочтение американцу.

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Уже появились статистические данные титульного боя, которые приводит сайт BoxingScene. По общему количеству выброшенных ударов украинец значительно превзошел американца (668 против 556), но соперник был точнее (156 против 147). Виктор большое вниманию уделял работе на расстоянии, что видно по преимуществу в количестве удачных джебов (61 против 42), но Хосе сделал на 28 силовых ударов больше (114 против 86). Причем Рамирес бил меньше, но точнее, что вылилось едва ли не в двукратное преимущество в проценте попадания: 38,6 против 22,1.

Тем не менее, в старательности и в желании победить нашему спортсмену никак не откажешь. Да и победа досталась парню из Калифорнии лишь благодаря усилиям в последних раундах. Будь судьи чуть благосклоннее, Виктор бы мог рассчитывать на ничью и победу на записках хотя бы одного из представителей Фемиды.

Вашему вниманию – полное видео боя Постол – Рамирес.

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Смотрите, как в феврале украинец Артем Далакян защитил чемпионский пояс:

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