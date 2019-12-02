Пот, руины и переполох в аэропорту: готовьтесь к "Столкновению в дюнах", до которого всего пять дней

Энтони Джошуа / Фото: matchroomboxing

7 декабря в Саудовской Аравии, в городке Эд-Диръия состоится реванш в супертяжелом весе между чемпионом WBA Super, IBF, IBO и WBO Энди Руисом и бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа. В сети появилось промо к самому ожидаемому бою года, известному как "Столкновение в дюнах". Ранее мы сообщали, что к бою – Джошуа – Руис наконец-то достроили арену.

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Видео, судя по всему, снималось в Саудовской Аравии, возможно даже, в центральном районе Эд-Диръии, который внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Ролик буквально пропитан восточным колоритом и изнуряющей жарой, которая ожидает в субботу и бойцов, и зрителей. Мы также уже сообщали, что супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. Так как Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде недопустимо.

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Как мы писали ранее, ожиданиями от приближающегося реванша в Саудовской Аравии поделился знаменитый британец Дэвид Хэй. "Джошуа – фаворит, пока Руис не зацепит его челюсть", – заявил Хэй, в свое время побитый на ринге Владимиром Кличко.

Напомним, что украинский супертяж АлександрУсик заявил, что не хочет боксировать с победителем боя Джошуа – Руис. До этого он бы с удовольствие встретился с Дереком Чисорой, который за последнее время стал значительно лучше.

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