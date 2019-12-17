Потенциального "убийцу" Ломаченко предупредили: "Ты его не увидишь"

Теофимо Лопесу дали понять, что он не то что победить украинца, но даже попасть по нему не сможет

Ломаченко vs Лопес / Фото: YouTube

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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) прокомментировал грядущий бой Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) за абсолютное чемпионство в легком весе. Напомним, ранее Лопес вырубил Комми и стал будущим соперником Ломаченко.

"Считаю Ломаченко фаворитом их встречи, – заявил Реджис Прогрейс. – У Теофимо есть шансы, он быстр и силен. Просто Ломаченко очень хорош на ногах. Как говорил Мухаммед Али: "Ты не можешь ударить то, что ты не можешь увидеть"

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"Комми стоял перед Лопесом, Ломаченко будет действовать иначе. Это будет увлекательный бой", – подытожил Реджис Прогрейс

Как мы писали ранее, после грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в ринг в Нью-Йорке. Василий уже разогревает поединок против американца, который должен пройти в апреле 2020 года.

Отметим, что в свое время Теофимо Лопес-старший заявил в лицо Василию в ресторане Нью-Йорка, что его сын "убьет" Ломаченко, если их встреча в ринге состоится.

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