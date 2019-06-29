Потенциальный соперник Ломаченко защитил титул чемпиона IBF

Ганский боксер вернулся на ринг после травмы руки и успешно провел первую защиту чемпионского титула

Ричард Комми. Фото: Getty Images

Чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (29-2, 26 КО) успешно защитил свой пояс, одержав досрочную победу над экс-чемпионом WBO Раймундо Бельтраном (36-9-1, 22 КО). Отметим, что даже в случае победы Белтран не получил бы пояс IBF, поскольку на взвешивании не смог уложиться в лимит легкого веса (до 61,2 кг).

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Уже в первом раунде Бельтрану были отсчитаны два нокдауна, однако после второго из них он сам сумел потрясти Комми, поймав его ударом навстречу. К третьему раунду Бельтран оправился и выглядел уже предпочтительнее, но в четвертом Комми снова перехватил инициативу, а в начале пятого еще раз отправил соперника в нокдаун, но после этого сам пропустил несколько ударов, которые явно его потрясли.

В шестом раунде Бельтран получил рассечение в результате столкновения головами. В восьмом раунде Комми в четвертый раз отправил его на настил ринга, и рефери, посмотрев Бельтрану в глаза, остановил бой.

Напомним, что Ричард Комми должен был встретиться в объединительном бою с Василием Ломаченко, но из-за травмы, полученной в поединке с Исой Чаниевым, встреча с украинцем сорвалась. Вместо Комми Ломаченко боксировал с Кроллой.

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