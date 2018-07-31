Потеницальный соперник Ломаченко уверен, что для победы над украинцем хватит попасть лишь однажды

Сегодня, 12:58

Бельтран назвал слабые стороны украинского боксера

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBO легком весе Рэй Бельтран рассказал о том, за счет чего может победить украинского чемпиона по версии WBA Василия Ломаченко. 25 августа Бельтран проведет защиту своего титула в бою против Хосе Педрасы. Ранее в команде Ломаченко заявляли, что украинец свой следующий бой проведет с победителем этой пары.

"Сейчас я сконцентрирован на бое, который пройдет 25 августа, но уже думаю и о следующих соперниках. У меня есть свое мнение о стиле Ломаченко. Думаю, что у меня есть преимущество в габаритах и мощи над ним.

Думаю о том, как я дрался против Кроуфорда (поражение в 2014-м). Он – еще один замечательный боксер, который очень умен. Он меня побил, но не думаю, что я плохо справился. Этот бой добавил мне уверенности.

Ломаченко любит драться вблизи. Он подходит и держится очень близко, что ведет к пропущенным ударам. Верю, что у меня достаточно мощи, чтобы побить его. Для этого нужно попасть лишь однажды", – сказал мексиканец.

Не так давно Ломаченко перенес хирургическое вмешательство на плече. Он травмировался в поединке против Линареса. Украинец получил повреждение по ходу поединка, однако ему хватило сил и мастерства довести бой до победы.

Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде, но перед этим сам побывал на настиле ринга. 
бокс, Василий Ломаченко, Рэй Бельтран

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Источник:

sport.ua

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