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Поветкин дал окончательный ответ по поводу боя с Усиком

27 августа, 08:00

Олег Люлька Олег Люлька

"Русский Витязь" не видит смысла драться с украинцем: "У меня свой путь, у него - свой"

Российский боксер Александр Поветкин, сенсационно нокаутировавший Диллиана Уайта в бою за бриллиантовый пояс WBC, расставил все точки над "і" в ситуации с возможным поединком против Александра Усика. "Русский Витязь" заявил, что не видит смысла в организации драки в ринге с украинцем.

"Александр Усик – хороший человек и хороший боксер. Но у нас есть свой путь, а у него свой путь. Зачем нам встречаться? Если бы мы были двумя боксерами в целом мире, тогда бы мы, наверное, встретились. Но мы не два боксера в мире. Так что пока мы с Усиком встречаться не планируем", – цитирует 40-летнего Поветкина "Спорт-Экспресс"

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Александр Поветкин

Александр Поветкин / Фото: Twitter

Александр Усик

Александр Усик

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Как мы писали ранее, помимо реванша с Уайтом, у Поветкина есть возможность провести бой против Усика за звание обязательного претендента на пояс WBC, который принадлежит Тайсону Фьюри.

Однако промоутер Усика Александр Красюк ранее уже отметил, что "даже гипотетически не вели разговоров о возможном поединке двух Александров". Усик будет идти по линии WBO, где чемпион – Энтони Джошуа.

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бокс Александр Поветкин Александр Усик
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