Трансляция битвы "Русского Витязя" и американской "Щедрости" с фото и видео, комментариями и оценками каждого раунда

Сегодня в Саудовской Аравии проходит грандиозный вечер бокса: в городке Эд-Диръия с населением всего 33 тысячи человек на окраине столицы Эр-Рияда состоится реванш Джошуа – Руис. Но и на разогреве будут яркие поединки. Один из них – битва россиянина Александра Поветкина и американца Майкла Хантера.

Поветкин – Хантер

ПОВЕТКИН – ХАНТЕР: КТО ФАВОРИТ. Для возрастного 40-летнего российского боксера поражение, особенно нокаутом, может поставить крест на дальнейшей профессиональной карьере. И "Русского Витязя" считают аутсайдером. Так, у букмекеров коэффициент на победу Майкла Хантера составляет 1.40, а ставку на успех Александра Поветкина можно сделать с котировкой 2.90, а на ничью – 21.0.

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ПОВЕТКИН – ХАНТЕР: СРАВНЕНИЕ БОКСЕРОВ. Александр Поветкин провел на профессиональном ринге 37 боев: 35 побед, 2 поражения (в боях с Кличко и Джошуа). Рост российского боксера – 188 сантиметров, размах рук – 191 сантиметр. В рейтинге боксеров супертяжелого веса занимает шестое место. 31-летний американец Майкл Хантер про прозвищу "Щедрость" в профи провел 19 боев: 18 побед и 1 поражение (от Усика). Его рост – 188 сантиметров, размах рук – 202 сантиметра. В рейтинге занимает 21-е место, ранее выступал в первом тяжелом весе.

Александр Поветкин – Майкл Хантер / Фото: Reuters В тренде Поветкин – Хантер: онлайн трансляция "Столкновения в дюнах"

ПОВЕТКИН – ХАНТЕР: КОГДА НАЧАЛО. Вечер бокса пройдет на открытом стадионе Diriyah Arena в городке Эд-Диръия с населением всего 33 тысячи человек. Это место выбрано из-за близости к столице Саудовской Аравии – городу Эр-Рияд (население – более 7 миллионов человек). Ожидается, что бой Поветкин – Хантер начнется в 22:00 по Киеву. Прямая трансляция поединка запланирована на канале "Интер".

ПОВЕТКИН – ХАНТЕР: ВЗВЕШИВАНИЕ. Результаты взвешивания за сутки доя боя оказались следующими. Майкл Хантер – 102,5 килограмма, Александр Поветкин – 103,8 килограмма. Интересно, что как россиянин, так и американец в течение своей карьеры проигрывали украинским бойцам. Поветкин в свое время уступил Владимиру Кличко, тогда как Хантер стал жертвой Александра Усика в первом тяжелом весе. Видео взвешивания Поветкина и Хантера:

Анонс главного боя вечера бокса в Саудовской Аравии Энтони Джошуа – Энди Руис:

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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