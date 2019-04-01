Поветкин побоялся драться с Усиком, но получит еще один шанс побороться за титул чемпиона мира

Российский боксер сразится за статус обязательного претендента на титул WBC

Александр Поветкин. Фото: AFP

Поветкин побоялся драться с Усиком, но получит еще один шанс побороться за титул чемпиона мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/22d/aff/5ca22daff2756.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/22d/aff/5ca22daff2756.jpg 2019-04-01T18:27:00+03:00 Бокс Российский боксер сразится за статус обязательного претендента на титул WBC

13 июля в Лондоне россиянин Александр Поветкин (34-2, 24 КО) может встретиться с британцем Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО). Победитель этого боя потенциально станет обязательным претендентом на титул WBC, которым с 2015 года владеет американец Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО), информирует британская пресса.

Длительное время Поветкин был основным кандидатом на стартовый бой Александра Усика в супертяжелом весе, но договориться о поединке промоутерам не удалось. Накануне Поветкин высказался о возможном бое с Усиком: "Вы же видите, что он нокаутирует ребят".

В последнем своем бою на этот момент Поветкин в сентябре 2019 года в Лондоне проиграл нокаутом в седьмом раунде Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

Для Александра Усика (16-0, 12 КО) ныне главным кандидатом на ближайший бой считается француз камерунского происхождения Карлос Такам (36–5–1, 28 КО). Промоутеры выбирают для его боя с Карлосом Такамом одну из двух дат – 17 или 25 мая.

Напомним, ранее Усик отказался от чемпионского пояса WBA и боя с российским боксером Денисом Лебедевым. Наш боксер намерен продолжить карьеру в хэвивейте.

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