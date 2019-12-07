"Поветкин порвет Хантера": Наташа-Кувалда не дает американцу ни единого шанса

Непобедимая боксерша уверяет, что Русский Витязь сейчас готов как никогда хорошо

Александр Поветкин / Фото: Getty Images

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Бывшая чемпионка мира по боксу непобежденная россиянка Наталья Рагозина по прозвищу "Кувалда" выразила мнение, что Александр Поветкин подошел к поединку с Майклом Хантером в наилучшей форме. Напомним, бой за статус обязательного претендента на пояс WBA между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером состоится вечером в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. Поветкин Хантер онлайн трансляция боя пройдет на нашем сайте.

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Рагозина с Поветкиным

"Саша должен порвать Хантера, – считает Наташа "Кувалда" Рагозина. – На сборах в Кисловодске я видела, в какой форме Поветкин. Он готов как никогда – сухой, сильный, "физуха" у него на уровне. Думаю, он выиграет. Желаю Саше удачи. Надеюсь, он победит. Хантер хороший боец, и он в неплохой форме. Бой получится интересным. Тем более биться он и Саша будут в Саудовской Аравии, а значит, будут в равных условиях. Судейство должно быть объективным. Я бы сама с удовольствием поехала, но у меня дела в России"

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Поветкин – Хантер / Фото: Reuters

Впрочем, аналитики не разделяют оптимизма Наташи "Кувалды" Рагозиной по поводу Русского Витязя, называя фаворитом боя американского боксера. Так, коэффициент на победу Майкла Хантера составляет 1.40, тогда как ставку на победу Поветкина можно сделать с котировкой 2.80.

Отметим, что главным событием шоу в Саудовской Аравии станет титульное противостояние чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса и экс-чемпиона Энтони Джошуа. Как сообщалось ранее, Жозе Моуринью предрекает победу Джошуа, но ставка Особенного – в конфликте с Ленноксом Льюисом.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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