"Поветкин проиграл только Кличко и мне": прогноз чемпиона на бой россиянина с Уайтом

Чемпион мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа сделал прогноз на поединок между британцем Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным, который состоится 22 августа в "Бойцовском саду" Эдди Хирна. Арену для вечера бокса возвели в штаб-квартире промоутерской компании Matchroom в английском Брентвуде. На кону боя – титул временного чемпиона и бриллиантовый пояс WBC в супертяжелом весе.

Реклама

Читайте также: Украинский боксер поблагодарил "Русского витязя" Поветкина за приглашение в лагерь

"Все зависит от подготовки. Если Уайт тренировался правильно, он справится. Знаю, что Диллиан – боец. Но Поветкин тоже очень опытный боксер. Он победитель Олимпийских игр, чемпион мира. Он – хороший боец. За всю карьеру Александр проиграл только Владимиру Кличко и мне. Он не так много проигрывает, поэтому не привык к этому чувству. Поветкин все еще голоден, он выйдет на бой только с одной мыслью: "Нужно победить". Мой прогноз? Это будет решение судей по очкам", – приводит слова Джошуа Sky Sports.

Диллиан Уайт и Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

Напомним, что Поветкин провел свой последний поединок в декабре в андеркарте реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. Бой "Русского витязя" с Майклом Хантером завершился вничью.

Реклама

Смотрите, как Поветкин готовился к своему предыдущему бою с Хантером

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама