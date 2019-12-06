Поветкин против Хантера: сможет ли американец завершить карьеру "Русского Витязя"

Все, что нужно знать о поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера на "разогреве" у Джошуа и Руиса

Бой Поветкин - Хантер пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

Бой Александр Поветкин – Майкл Хантер пройдет в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии в андеркарте самого ожидаемого вечер бокса конца 2019 года. Даже на разогреве "Столкновения в дюнах" пройдут неплохие поединки, четыре из которых – в супертяжелой весовой категории, включая бой "Русского Витязя" и американца. Этот бой запланирован непосредственно перед главным поединком, в котором на ринг выйдут Энтони Джошуа и Энди Руис.

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Поветкин – Хантер: сравнение боксеров. 40-летний Александр Поветкин по прозвищу "Русский Витязь" провел на профессиональном ринге 37 боев: 35 побед, 2 поражения (в боях с Кличко и Джошуа). Рост российского боксера – 188 сантиметров, размах рук – 191 сантиметр. В рейтинге боксеров супертяжелого веса занимает шестое место. 31-летний Майкл Хантер в профи провел 19 боев: 18 побед и 1 поражение (от Усика). Его рост – 188 сантиметров, размах рук – 202 сантиметра. В рейтинге занимает 21-е место.

Поветкин и Хантер: дуэль взглядов:

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Поветкин – Хантер: прогноз букмекеров. Эксперты считают американского боксера фаворитом поединка. Так, коэффициент на победу Майкла Хантера составляет 1.40, тогда как ставку на победу Александра Поветкина можно сделать с котировкой 2.80, а ничья как всегда маловероятна в боксе – коэффициент на нее 21.0.

Александр Поветкин – Майкл Хантер / Фото: Reuters

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Поветкин – Хантер: когда начало. Вечер бокса пройдет на открытом стадионе Diriyah Arena в городке Эд-Диръия с населением всего 33 тысячи человек. При этом арена может вместить половину жителей города! Это место выбрано из-за близости к столице Саудовской Аравии – городу Эр-Рияд (население – более 7 миллионов человек). Ожидается, что бой Поветкин – Хантер начнется в 22:00 по Киеву.

Поветкин – Хантер: где смотреть онлайн. Трансляция на канале "Интер" начнется в 21:30. Также бой покажут:

Первый канал (Россия)

Arena Sport 1 (Сербия)

DAZN (США, Канада, Бразилия)

Diema Sport 2 (Болгария)

RMC Sport 1 (Франция)

Sky Sports Box Office (Великобритания)

Sport 1 (Чехия, Словакия, Венгрия, Израиль)

TVP Sport (Польша)

Александр Поветкин – Майкл Хантер / Фото: Reuters

Алина Шатерникова рассуждает о Джошуа и его бое с Поветкиным:

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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