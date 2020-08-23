Поветкин рассказал, что самое крутое в его сенсационной победе над Уайтом

Неожиданным поражением британского супертяжеловеса Диллиана Уайта завершился первый большой бой после жесткого карантина, который прошел в Англии. Российский боксер Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде.

40-летний "Русский витязь" не стал танцевать на костях соперника, а поблагодарил его за интересный поединок.

"Я рад, что у меня получилось выполнить намеченное. Сначала застаивался, немного не получалось, а потом все нормально пошло. В принципе, пропустил несколько ударов, которые не должен был пропускать, но был в состоянии продолжать бой, нормально чувствовал себя. Хочется поблагодарить Уайта за бой, он получился интересным, и пожелать Диллиану здоровья.

Возможно, я нокаутировал его одним из лучших ударов в своей карьере. Я видел, что он пропускает снизу – и справа, и слева. Мы это тренировали в лагере. Я рад, что сохранил концентрацию и смог завершить поединок в свою пользу.

Самым крутым я считаю не титулы временного и "бриллиантового" чемпиона WBC, а то, что я получаю возможность боксировать за звание полноценного чемпиона мира. Не знаю, будет ли реванш, но я не против. Я нормально себя чувствую и еще побоксирую".