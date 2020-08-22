Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей после карантина

Сегодня большой бокс в супертяжелом весе по-настоящему вернется после карантина. В английском Брентвуде на арене "Бойцовский сад", возведенной промоутером Эдди Хирном, состоится поединок 40-летнего россиянина Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта, который на 8 лет младше своего соперника. Ориентировочное время начала боя – в 23:55 по киевскому времени. Смотреть бой Поветкин – Уайт онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Победитель боя станет обладателем бриллиантового пояса WBC, а также обязательным претендентом на чемпионский титул Тайсона Фьюри.

Уайт vs Поветкин / Фото: Sky Sports

"Я уважаю Уайта. Он сильный боксер, тут нечего скрывать. У Диллиана хороший удар. Я считаю его бойцом высокого уровня. Так что мне придется как следует потрудиться, чтобы хорошо провести с ним бой. Я не думаю о том, чтобы нокаутировать Уайта. Я просто думаю о том, чтобы хорошо отбоксировать и не допускать ошибок. Вот и все, – сказал перед поединком Александр Поветкин по прозвищу "Русский Витязь". – Как воспринял изоляцию в отеле? Работа есть работа. Конечно, я не люблю быть взаперти, но это работа. Как профессионал я должен делать свое дело. Думаю, отсутствие зрителей не окажет влияния, а там посмотрим"

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"Я уважаю Поветкина и поэтому тренировался так упорно. Я воспринимаю его всерьез. Он очень опасен и знает это. Если он побьет меня, то восстановит не только свою карьеру, но и жизнь. Я же собираюсь устроить хаос и показать на ринге максимальное насилие", – пообещал, в свою очередь, перед боем Диллиан Уайт по прозвищу "Похититель тел"

Поветкин – Уайт: кто покажет бой

В Украине трансляции поединка не будет. В Польше бой можно смотреть на TVP Sport. Все каналы, которые запланировали трансляцию из "Бойцовского сада":

РЕН ТВ (Россия)

DAZN (США)

SKY Box Office (Великобритания)

Sport 2 (Чехия, Словакия, Венгрия)

SuperSport 2 (Албания)

TVP Sport (Польша)

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Отметим, что за свою карьеру Александр Поветкин потерпел два поражения – проиграл по очкам Владимиру Кличко и нокаутом Энтони Джошуа. Тогда как Уайт был побежден лишь раз – всем тем же Дшошуа, нокаутом.

Фаворитом боя Поветкин – Уайт букмекеры называют британца, оценивая вероятность его победы в 70 процентов.

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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