Поветкин – Уайт: онлайн боя в "Бойцовском саду"

Британец Диллиан Уайт против россиянина Александра Поветкина в бою за "бриллиантовый" пояса WBC

Сегодня в Британии пройдет первый значительный вечер бокса после карантина. На арене "Бойцовский сад" в штаб-квартире промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom в Брентвуде, Англия, подерутся россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт. Победитель получит временный и бриллиантовый пояса WBC, а также статус обязательного претендента на чемпионский титула Тайсона Фьюри. Ранее Уайт и Поветкин взвесились перед чемпионском боем – британец оказался на 13 килограммов тяжелее.

Поветкин – Уайт

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Ориентировочное время начала боя – в 23:55.

32-летний Диллиан Уайт на профи-ринге провел 28 боев – 27 побед и 1 поражение. В рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса он занимает шестое место в мире. В последних поединках он нанес поражения Джозефу Паркеру, Дереку Чисоре, Мариушу Ваху, Роберту Хелениусу.

40-летний Александр Поветкин, которого уже несколько лет отправляют на пенсию, провел 38 поединков: 35 побед, 2 поражения и 1 ничья. После поражения в 2018 году от Энтони Джошуа "Русский Витязь" победил Хьюи Фьюри и свел вничью поединок против Майкла Хантера.

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Поветкин – Уайт: где смотреть. В Украине трансляции поединка не будет. В Польше бой можно смотреть на TVP Sport. Все каналы, которые запланировали трансляцию из "Бойцовского сада":

РЕН ТВ (Россия)

DAZN (США)

SKY Box Office (Великобритания)

Sport 2 (Чехия, Словакия, Венгрия)

SuperSport 2 (Албания)

TVP Sport (Польша)

Поветкин – Уайт: прогноз на бой. Британец – большой фаворит боя. Коэффициент на победу Уайта составляет всего 1.28, тогда как ставку на победу "Русского Витязя" можно сделать с котировкой 3.50, а на ничью – 23.0. Вероятность результата боя такая: победа Уайта 70 процентов, победа Поветкина 26 процентов, ничья 4 процента.

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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