Поветкин зашел в раздевалку к Ломаченко, где наткнулся на Усика

Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC. Украинец сломил сопротивление местного любимца Люка Кэмпбелла. Мы вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл. После поединка в раздевалку к украинцу зашел российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин.
Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте lomus-official.
Поветкин поздравил с победой команду Ломаченко, а также пообщался с Александром Усиком, который присутствовал на вечере бокса.
Полная запись боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне
Отметим, что Поветкин выступал в андеркарте боя Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Россиянин решением судей выиграл у британца Хьюи Фьюри. Мы вели онлайн поединка Александр Поветкин – Хьюи Фьюри.
Напомним, ранее сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок против Карлоса Такама окончательно сорвался. "Мы ведем переговоры с россиянином Андреем Федосовым и американцем Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко против Кэмпбелла, и мы обсудим его соперника", – сообщил Хирн.
Смотрите одну из недавних тренировок Усика:
Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко
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