Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Поветкин зашел в раздевалку к Ломаченко, где наткнулся на Усика

1 сентября, 17:10

Российский боксер поздравил Василия

Александр Поветкин

Александр Поветкин / Фото: Twitter

Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC. Украинец сломил сопротивление местного любимца Люка Кэмпбелла. Мы вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл. После поединка в раздевалку к украинцу зашел российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин. 

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте lomus-official.

INSTAGRAM


Поветкин поздравил с победой команду Ломаченко, а также пообщался с Александром Усиком, который присутствовал на вечере бокса.

Полная запись боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне

Отметим, что Поветкин выступал в андеркарте боя Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Россиянин решением судей выиграл у британца Хьюи Фьюри. Мы вели онлайн поединка Александр Поветкин – Хьюи Фьюри.

Напомним, ранее сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок против Карлоса Такама окончательно сорвался. "Мы ведем переговоры с россиянином Андреем Федосовым и американцем Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко против Кэмпбелла, и мы обсудим его соперника", – сообщил Хирн.

Смотрите одну из недавних тренировок Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс Василий Ломаченко Александр Поветкин Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских пояса
Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских поясаБокс
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцемБокс
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионовБокс
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мираБокс
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – Фьюри
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – ФьюриБокс
"Он, вообще, человек?": в Британии выпустили нокаутирующий ролик к бою Ломаченко – КэмпбеллБокс

Новости партнеров

Loading...