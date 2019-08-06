Появилась новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает ESPN. Вероятно, первым соперником украинца в новой весовой категории станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО). Усик и Такам должны были встретиться еще в мае, однако за несколько недель до боя украинец получил травму и отложил свой дебют в хэвивейте.
В бою с Такамом Усик будет защищать статус обязательного претендента на титул WBO. Это звание Всемирная боксерская организация представила Усику после шести успешных защит титула в первом тяжелом весе. Кстати, сегодня мы сообщали, что "Русский Витязь" Александр Поветкин не будет драться с Усиком по "политическим" причинам.
Дальнейшие планы Усика в супертяжелом весе напрямую зависят от результата реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Ранее мы писали, что Энди Руис отказался драться с Джошуа в Британии. Чемпион мира в супертяжелом весе готов провести реванш в США.
Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.
Смотрите видео тренировки Усика:
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