Александр Усик / Фото: Getty Images

Появилась новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA 2019-08-06T17:46:00+03:00 Бокс Соперником украинского боксера, скорее всего, станет Карлос Такам

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает ESPN. Вероятно, первым соперником украинца в новой весовой категории станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО). Усик и Такам должны были встретиться еще в мае, однако за несколько недель до боя украинец получил травму и отложил свой дебют в хэвивейте.

В бою с Такамом Усик будет защищать статус обязательного претендента на титул WBO. Это звание Всемирная боксерская организация представила Усику после шести успешных защит титула в первом тяжелом весе. Кстати, сегодня мы сообщали, что "Русский Витязь" Александр Поветкин не будет драться с Усиком по "политическим" причинам.

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Дальнейшие планы Усика в супертяжелом весе напрямую зависят от результата реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Ранее мы писали, что Энди Руис отказался драться с Джошуа в Британии. Чемпион мира в супертяжелом весе готов провести реванш в США.

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Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Смотрите видео тренировки Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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